Terkos Gölü'nde panik anları: Balık tutmak isterken, ölümden döndüler!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:22

Terkos Gölü’nde dün akşam saatlerinde, balık tutmak için göle kanoyla açılan 3 kişi dengelerini kaybedince kano devrildi.

Devrilen kanodan suya düşen şahıslar yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Kıyıda bulunan bir vatandaşın sesleri duyması üzerine kıyıdan giden balıkçı teknesi suda bekleyen kişileri kurtardı.

Şahısların kurtarılması ve kıyıya getirilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.