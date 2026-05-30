Terminalde yolcu otobüsü alev alev yandı

Amasya'da şehirler arası otobüs terminalinde park halinde olan yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mersin'den Amasya'ya gelen ve terminalde park halinde olan 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsünde, saat 09.00 sıralarında duman yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsü sardı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.