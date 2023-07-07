Termometre 48,5 dereceyi gösterdi! Doğu ve Güneydoğu'nun serinleme arayışı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:50

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:53

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklıklar Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 45, Batman’ın Beşiri ilçesinde 46, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 44, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 45, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 46 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise en yüksek sıcaklıklar Elazığ’ın Keban ilçesinde 42, Bingöl’ün Genç ilçesinde 40, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de 40 olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, vatandaşlar, sıcaklığa karşı kendilerince çözüm aradı.

Çocuklar süs havuzlarını doldururken, yetişkinler gölgelik alanları tercih etti. Kimileri de otomobillerini sıcaktan korumak için üzerini kilim veya benzeri örtüyle kapladı. Sıcaklığın 40’dereceyi geçtiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı’na giden çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olmasına süs havuzuna girerek serinlerken, yetişkinler de parklarda ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan surların dibinde oturarak serinlemeyi tercih etti.

KLİMA FAYDA ETMEYİNCE KAPISI AÇIK GİTTİ

Bölgede sıcaklığın yüksek olduğu kentlerden Mardin'de Derik ilçesinde termometre 48,5 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak nedeniyle sessizliğe büründü. Bazı toplu taşıma aracı sürücüleri, klimanın yeterince soğutmaması üzerine farklı yöntemlere başvurdu. Bazı sürücülerin, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yolcu taşıdığı görüldü. Kentin turizm kenti olduğunu ve sıcaklardan olumsuz etkilediğini ifade eden Zekeriya Güler, kente gelen misafirlerin sayısında azalma olduğunu belirterek, “İl merkezi ilçelere göre daha serindir. Buna rağmen hava çok sıcak. Kente gelen turist sayısında da azalma oldu” dedi.

Adapazarı’ndan Mardin’i gezmeye gelen öğretmen Halil Yıldız, “Ailemle birlikte tatile Mardin’e geldim. Kent çok güzel, fakat hava çok sıcak. Mardin’i daha önce kitaplardan okuyup televizyonlarda görmüştüm. Bu kez gelip kendi gözümle görmek istedim” diye konuştu.

Derik ilçesinde 48.5 derecenin üzerinde olan hava sıcaklığı nedeniyle ilçenin Cevizpınar Mahallesi’nde kahvehanede çalışan Şeyhdavut Abukan, “Çok sıcak, sıcaktan bunalıyoruz. Sıcaktan işimizi yapamıyoruz. Terlediğimiz için saatte bir duş almak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kale Mahallesinde saat tamirciliği yapan Dursun Göngörür (85) ise, “85 sene ömür yaptım, böyle bir sıcak görmedim. 50 dereceye yakın sıcaklık başladı. Çok rahatsız oluyorum. Dayanma gücümüz kalmadı, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sürekli soğuk su içiyorum” diye konuştu.

ŞIRNAK’TA VATANDAŞLAR ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMADI

Sıcaklığın 45 dereceyi geçtiği Cizre ve Silopi ilçelerinde, esnaf ve halk zorunlu hallerin dışında dışarıya çıkmıyor. Cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk, sıcaklıkların artmasıyla birlikte azaldı. Silopi ilçesinde çarşıya zorunlu kaldığı için çıktığını söyleyen Salih Ülger “Bugün hava çok sıcak. Mevsim normalleri üzerinde sıcaklık hissediyoruz. Çöl iklimi gibi bir sıcaklık yaşıyoruz. İşimiz olmazsa dışarı çıkmıyoruz. Gölgede beklediğim halde şu anda bile terliyorum” dedi.

Esnaf Selim Taşkın ise çalışmak için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını ifade ederek, “İlçemiz çok sıcak. Dışarıya çıkıyoruz, sıcaktan dayanamıyoruz. Mecburen çıkıyoruz. Hayatı idame ettirmek için çalışıyoruz. Sıcak olsun ya da olmasın bir şekilde dışarı çıkmamız gerekiyor. Zaruri olduğu için çıkıyoruz. Mecburi olmazsa bu sıcakta kimse dışarıya çıkmaz” diye konuştu.

SİİRT’TE DÖNER USTALARININ SICAKTA ZORLU MESAİSİ

Siirt’te termometreler 46 dereceyi gösterirken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle kentin farklı noktalarında çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Bazı taksi sürücüleri araçlarının sıcaklıktan etkilenmemesi için üzerlerine halı serdi. Sıcak havanın etkisiyle meydan ve caddeler boş kaldı. Kent merkezinde bir iş yerinde döner ustası olarak çalışan Şakir Esmer, sıcak havalarda ateşin başında döner kesen ustaların zorlandığını ifade ederek, “Şu an sıcaklık 42 derece ama tabi ki burası rahatlıkla 50, 55 dereceyi hatta daha fazlasını da buluyor. Ateş başında çalışırken elbet zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok çalışmak zorundayız. Serinlemek için üst kata klima yerleştirdik. Başka da çaremiz yok tabi ki burayı ne yapsan da soğutamazsın. Çünkü ilerde fırın var, döner ve ızgara olduğu için yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İlk defa böyle bir sıcaklık yaşadığını belirten Hüseyin Akgül de “Yıllardır bu memlekette ilk defa böyle bir sıcaklığa denk geliyorum. Serinlemek için peçete kullanıyorum. Günde bir paket peçete bitiyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Gördüğünüz üzere otomobile sıcaktan etkilenmemesi için halı ile örtmüşler. Bugün sıcaklık 50 derece içinde. Otomobilin içinden çektiğim fotoğrafta gördünüz sıcaklık 50 dereceyi bulmuş” şeklinde konuştu.

BATMAN’DA BİDONLA SERİNLİK

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Batman'da serinlemek isteyen bir kişi, kafasından aşağı bir bidon su döktü. O anları kayıt altına alan kişi, “Ne bu sıcaklık Allah’ım? Yanıyorum, nereye gitsem sımsıcak. Afrika’yı geçti burası” dedi. Çocuklar da, kentteki süs havuzlarında serinledi.

ELAZIĞ’DA SICAKTAN BUNALANLAR, PARK VE BAHÇELERİ TERCİH ETTİ

Gün içerisinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Elazığ’da sıcaktan bunalanlar, serinlemek için park, bahçe ve mesire alanları gibi açık alanları tercih etti. Hava sıcaklıklarının düştüğü akşam saatlerinde ise Kültürpark’a akın eden aileler, buralardaki kafelerde, çocuklar da parklarda zaman geçiriyor.

BİNGÖL’DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Bingöl'de de 40 dereceye yaklaşık sıcaklıkla çocuklar çeşmelerde serinlemeye çalışırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte gündüz boş kalan sokaklar, akşam saatlerinde hareketlendi. Bazı vatandaşlar da serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti.