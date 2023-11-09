Termometre kırıldı: Etrafa saçılan cıva 2 kişiyi hastanelik etti

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kırılan termometreden yayılan cıvadan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:22
Termometre kırıldı: Etrafa saçılan cıva 2 kişiyi hastanelik etti
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Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde edinilen bilgiye göre, bir evde bulunan termometre bilinmeyen sebeple kırıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kırılan termometreden etrafa yayılan cıva sebebiyle evde bulunan 2 kişi etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yurttaşlar hastaneye kaldırıldı. 


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