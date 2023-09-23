Eylül ayında termometreler 38 dereceyi gösterdi: Adana'da caddeler boş kaldı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:22

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:25

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken, Eylül ayı sonlarında kentte hâlâ bunaltıcı sıcaklık etkisi sürdürüyor.

Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.

"DİĞER İLLER KIŞI YAŞARKEN..."

Adana sıcağını hissettiğini söyleyen Halil İlhan, şöyle konuştu:

"Diğer iller şu anda kışı yaşarken biz Adana sıcağını yaşıyoruz. Çukurova bölgesi, diğer illere göre mevsimi farklı şartlarda yaşanıyor. Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır. Ekim ve kasım aylarında da emin olun ki bu sıcaklıkları tekrardan yaşayacağız."

"BU SICAKLIK İNSANI YIPRATIYOR"

Ekim ayına gelindiği, fakat sıcaklıkların hâlâ devam ettiğini ifade eden Murat Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Biz sıcaklıkların bitmesini düşünüyorduk. İleride havalar soğuyacak ama bu sıcaklık insanı yıpratıyor. Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Umarım Adana’da sıcaklıklar normale döner.”