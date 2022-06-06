Terör operasyonunda yaralanan emniyet müdürü 28 yıl sonra gazi sayıldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:57

Özel harekat polisi Ufuk Sami Günel, komiser yardımcısı olarak 1994 yılında Muş'un Şenyayla bölgesinde terör operasyonuna katıldı. Operasyonda ağır yaralanan Günel, Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Burada toraks travması tanısı konulan Günel, tedavinin devamı için İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Ufuk Sami Günel mesleğinden uzaklaşmadı. Günel, 2017 yılında Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. 2018 yılında rütbe alarak 1'inci sınıf emniyet müdürü olan Günel, 2019 yılında gazilik unvanı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu.

Ufuk Sami Günel'in bu talebi reddedildi. 2020 yılında SGK'nın ret kararını mahkemeye taşıyan Günel, Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme malullüğün tespiti ve rapor için Günel'i Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık kurulu raporu ile Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel'in göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları açısından 6'ncı derece, ortopedik açıdan 6'ncı derece malul olduğu tespit edildi.

'YAŞADIKLARIM KOLAY DEĞİLDİ'

Rapor üzerine davayı kazanan Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel, ağır yaralanmasının üzerinden geçen 28 yıl sonra gazi sayıldı. Komiser yardımcısı olarak gittiği görevde ağır yaralanmasından sonra çok istediği gazilik unvanına kavuşmanın tarifsiz mutluluk verdiğini anlatan Günel, “Meslek hayatımın en büyük unvanı oldu. Yaşadıklarım kolay değildi. Geç olsa da gazi sayıldığım için mutluyum. Emekli olmayı düşünmüyorum. Mesleki tecrübelerimi teşkilatımızın uygun gördüğü her yerde meslektaşlarıma aktarmaya devam edeceğim" dedi.

Günel'in hukuk mücadelesinde destek veren avukat Tamer Mahmutoğlu, bu kararın aynı durumda olup da haklarını alamayan diğer mağdurlar için de örnek olduğunu söyledi.