Bir MOBESE krizi daha: Süleyman Soylu ile Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı araları açıldı iddiası

15 Şubat 2022 Salı, 12:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemeğin görüntülerinin servis edilemesi İçişleri Bakanı Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zefer Aktaş’ı karşı karşıya getirdiği öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'na ait MOBESE görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alınarak servis edildiği iddia edildi.

Görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız etti. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı.

"ZAFER AKTAŞ'IN BİLGİSİ DIŞINDA ALINDI" İDDİASI

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" açıklamasını yaptı.

"Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" sorusuna ise kaynaklar, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" yanıtını verdi.

Emniyet kaynakları MOBESE'nin FETÖ'cü polisler tarafından kurulduğu için şu an kullanılan ismin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) olduğunu da belirtti.

AKTAŞ'TAN MEMNUN OLMADIĞI KONUŞULUYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile arasının kötü olduğu biliniyordu. İkili arasında uzun yıllar süren çatışmanın ardından Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği mücadeleyle ön plana çıkan Çalışkan'ı koltuktan almayı başardı.

Çalışkan'dan boşalan koltuğa Zafer Aktaş getirildi. Ancak ilk dönemlerde "Soylu'nun adamı" olarak anılan Zafer Aktaş'tan Soylu'nun pek memnun olmadığı uzun süredir emniyet kulislerinde konuşuluyordu.

MOBESE görüntülerinizin sızdırılmasında da İstanbul'dan sorumlu Zafer Aktaş'ın devre dışı bırakılması Soylu ile Aktaş arasında bir kriz olduğu iddialarını güçlendirdi.