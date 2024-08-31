Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete’de

Terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 29 kişi ve 19 dernek ve kuruluşun mal varlığının dondurulması kararı verildi.

ANKA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 00:43
Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete’de
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Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Kanun'un 7'nci maddesi uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden adı geçen kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14 kişi ve 1 derneğin, MLKP terör örgütü iltisaklı 5 kişinin, FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı 20 kişi ve 18 dernek ve kuruluşun Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.


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