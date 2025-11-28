Çözüm Süreci açıklamalarına rağmen PKK’den provokatif kutlamalar: Hani terör bitecekti?

2. Çözüm Süreci kapsamında PKK terör örgütünün kendini feshettiği, silahları bıraktığı ve Türkiye’den çekildiği açıklandı. Kamuoyuna terör örgütünden bu yönde açıklamalar gelmesine karşın, kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı etkinliklerde ise farklı bir tutum sergilediği görüldü. Örgütün medya yapılanması ANF’den yapılan yayınlarda, terör örgütünün kuruluş yıldönümüne ilişkin gösterilerde adeta Türkiye’ye meydan okunduğu görüldü. Bu kapsamda özellikle “Mahmur Mülteci Kampı”ndaki yapılan etkinlik dikkat çekti.

ÖRGÜTÜN ÜSLERİNDEN BİRİ OLDU

Mahmur; 1990’da Kuzey Irak’a göç eden aileler için Avrupa Birliği’nce kuruldu; ancak kamp uzun bir süredir terör örgütünün kontrolünde olup, terör örgütünün faaliyetleri için bir üs durumunda. 2. Çözüm Süreci’yle beraber bu kamp da tartışma konusu oldu. Türkiye’nin kampın örgütün kontrolüne geçmesinden beri kapatılması konusunda girişimleri bulunuyor. En son ise PKK’nin silah bırakmasıyla MİT, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Hükümeti’nden üçlü bir mekanizmayla kampın kapatılması için hazırlıkların yapıldığı belirtiliyordu. Ancak bugüne değin bu konuda somut bir gelişme olmadı.

‘SONSUZA KADAR VARIZ” MESAJI VERİLDİ!

Süreç kapsamında bu tartışmalar sürerken, örgüt kuruluşunun 47. yıldönümü içinde “medya savunma alanları” olarka bahsettiği kampları ile kontrolündeki bölgelerde kutlama etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda tartışmalı söz konusu kampta da 18 yaş altındaki çocuklara bir kutlama etkinliği yapması dikkat çekti. “Hazırlık okulu öğrencileri” olarak adlandırdıkları çocuklara meşaleler verildi ve bu çocuklara PKK terörünün kurulduğu 1978 yılı ile “sonsuzluk işareti (∞)” yan yana getirilerek bir koreografi oluşturtuldu. Söz konusu haberde bu koreografi için “Kuruluş tarihi ve hareketin (terörün) sınırsız bir döngüde devam ettiğini sembolize eden sonsuzluk işareti oluşturuldu” ifadeleri kullanıldı.