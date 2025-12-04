Terör örgütü PKK'den bir 'küstah' açıklama daha: Öcalan'ın serbest bırakılması şart

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulan heyetin İmralı ziyaretiyle devam eden çözüm süreci tartışmalarına ilişkin terör örgütü PKK cephesinden yeni bir açıklama daha yapıldı.

PKK'nın çatı örgütü KCK'nin Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, müzakerelerin başlayabilmesi için terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Zagros Hiwa, Türkiye ile çözüm müzakerelerinin adil ve başarılı olabilmesi için Öcalan'ın serbest bırakılmasını temel şart olduğunu öne sürdü. Hiwa açıklamasında "Müzakerelerin başlayabilmesi için tarafların eşit koşullarda masaya oturması gerekir" ifadelerini kullandı.

Hiwa, PKK'nin attığı "iyi niyet" adımlarında Öcalan'ın belirleyici etkisi olduğunu söyleyerek "Kürt tarafının baş müzakerecisi özgür olmalı ki eşit koşullarda müzakere edebilsin. Bu, adil bir barışın ön koşuludur” dedi. Ayrıca, PKK'nin şimdiye dek tek taraflı adımlar attığını iddia eden Hiwa, buna karşın Türkiye'nin somut adımlar atmak yerine yalnızca söylem ürettiğini söyledi.

KANDİL'DEN DE BENZER AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden Amed Malazgirt de geçtiğimiz günlerde AFP'ye röportaj vermişti. Malazgirt, örgütün "Terörsüz Türkiye" sürecinde üzerine düşen adımları Öcalan'ın talimatıyla attığını ve Öcalan'a özgürlük talep ederek Ankara adım atmadan kendilerinin adım atmayacağını kaydetmişti.

Örgütün üst düzey isimleri, suç işlemedikleri iddiasıyla af beklentilerinin olmadığını, ancak sürecin devamı için Öcalan'ın serbest kalmasını şart koştuğunu belirtiyor.

Taml Research Center Başkanı Abdulrahim Samawi'nin iddiasına göre, Türkiye'nin "Terörle Arananlar" listesinde yer alan SDG lideri "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, gelecek ay Türkiye'ye gelerek İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek.