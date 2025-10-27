Terör örgütü PKK’nin açıklamasında, sürecin ilerlemesi için hukuki ve siyasi koşullar belirtildi: Türkiye’den çekiliyor

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak duyurduğu süreçte bu hafta kritik gelişmeler bekleniyor.

Terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta örgüte yaptığı “silah bırakma” çağrısının ardından PKK, 5-7 Mayıs’ta 12. kongresini gerçekleştirdi. Örgütten yapılan açıklamada “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadele yönteminin ve PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırılması” vurgusu yapıldı.

Daha sonra 11 Temmuz’da PKK’li bir grup sembolik olarak silah bıraktı. Süreç kapsamında, PKK’nın silahsızlandırılması ve ardından atılacak yasal adımları önermek üzere İYİ Parti dışındaki TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin üye verdiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos’ta çalışmalarına başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Komsiyonun perşembe günü yapacağı toplantısında Adalet Bakanı Tunç’un süreçle ilgili mevcut mevzuat ve çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerle ilgili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise bölgesel gelişmeler ve süreçle ilgili gelinen aşama konusunda bilgilendirme yapması beklenirken PKK’dan dün dikkat çeken bir açıklama geldi.

YASA TALEP ETTİLER

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, örgüt üyeleri tarafından yapılan açıklamada PKK'nın Türkiye’deki unsurlarını Irak’ın kuzeyine çekeceği duyuruldu.

Süreçte ikinci aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada “12. Kongre kararları temelinde, önder Abdullah Öcalan’ın onayıyla, Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini başlatmış bulunuyoruz. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Ayrıca sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz. Biz 12. Kongre kararlarına bağlıyız ve bunları uygulamakta kararlıyız. Ancak sürecin ilerlemesi için, PKK’ye özgü bir geçiş hukuku temelinde demokratik entegrasyon yasaları çıkarılmalı ve Kürt tarafının siyasete katılımı güvence altına alınmalıdır” denildi.

‘BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL’

PKK’nin bu açıklamasını okuyan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ok, “Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı” dedi. Ok açıklamalarında, “Şu anki bir geçiş sürecidir, biten bir süreç değil. Bu adımlar atıldıkça karşılıklı iğme kazanarak süreç gelişecek. PKK’ye özgü ya da sürece özgü özel yasaları biz de istiyoruz. Herhangi bir af değil. Önder Apo'nun çok büyük gayretleriyle 50 yıllık bir mücadele bugüne kadar geldi. Çok önemli bir aşamadayız şimdi. Sadece buna mahsus özel bazı yasalar, düzeltmeler olabilir. Kamuoyunun beklediği ve merak ettiği adımları sorması doğaldır. Umarız yetkililer de, Türk devleti de bunları görür, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ!

Öcalan’ın “fiziki özgürlüğünü” istediklerini vurgulayan Ok, Meclis’teki süreç komisyonu için “Öcalan ile görüşebilmeli” açıklamasında bulundu. Ok, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon önemli bir adımdı, değerliydi. Birçok parti bu komisyonda yer aldı. Komisyon şu ana kadar istenildiği gibi rolünü oymnamamış olsa da olumsuz görmüyoruz. Komisyon Önder Apo ile görüşebilmeli ve görüşlerini dinlemelidir. Bu süreci geliştiren odur. Umudumuz budur” dedi.

SİLAH BIRAKMAMIŞLAR!

Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK’li terörist grup da bulundu. Söz konusu alan Reuters haber ajansı tarafından görüntülendi. PKK elebaşısı Öcalan’ın önünde dizilen teröristlerin elinde silah vardı.

‘SİLAH BIRAKMAYA DEVAM EDİLMESİ ASLİ GÜNDEMİMİZ’

Söz konusu gelişmelerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, ‘terörsüz Türkiye’ sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi ‘terörsüz Türkiye’hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. ‘Terörsüz Türkiye’ süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.”

IRAK’IN KUZEYİNDE SİLAH BIRAKMA MERKEZLERİ

Edinilen bilgilere göre, PKK’nin çekileceğini açıkladığı süreçte Irak’ın kuzeyinde bazı merkezler oluşturuldu. Silah bırakma işlemleri bu merkezlerde gerçekleştirilecek ve süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yakından izleyecek. Örgütün yönetici kadrolarının başka ülkelere gönderilmesi gündemde.

YASAL DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında, terörle mücadele ve infaz yasasında değişiklik öngörülüyor. Bu kapsamda eylem yapmamış, sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan kişilerin Türkiye’ye dönüşlerinin önü açılabilecek. DEM Parti’nin TBMM komisyonlarındaki çalışmalarda “anadil hakkı” ve “toplumsal barış” vurgusuyla dile getirdiği önerilerin de yeni yasal süreçte değerlendirilebileceği belirtiliyor.

YPG KANADINDA İLERLEME YOK

Türkiye’nin “terör örgütünün Suriye kolu” olarak gördüğü YPG-SDG kanadında ise henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Ankara, sürecin bir parçası olarak YPG’nin de silah bırakıp Suriye yönetimine entegre olması gerektiğini yineliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi bağlamında, YPG / PYD / SDG’nin süreci ağırdan almasını “kabul edilemez bir çirkeflik” olarak nitelendirmişti. Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı bir konuşmada, “Suriye’den kuzey doğusunda tesir alanı kuran PYD ve SDG henüz silah bırakmamış ve İmralı çağrısına riayet etmemiştir” diyerek, “Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

‘SDG VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada “Herkes Suriye’den elini çeksin. Biz Suriyeli kardeşlerimizle beraber DEAŞ’ın da YPG’nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz” ifadelerini kullanmış, bu konuşmada, YPG’yi “Suriye’de en büyük sıkıntı” olarak tanımlayıp, YPG’nin kendini feshedip silah bırakması gerektiğini söylemişti.

Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere şöyle demişti:

“SDG verdiği sözü tutmalı. Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalıdır. … Sık sık SDG’yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz.”

ERDOĞAN SONRASI İMRALI

Öte yandan önümüzdeki perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti’nin İmralı heyetindeki isimler Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul edecek. Görüşmede gelinen aşama ve atılacak adımlar değerlendirilecek. İmralı Heyeti’nin bu ziyaretten hemen sonra İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile süreci değerlendirmesi planlanıyor. Görüşmeyle birlikte sürecin siyasi boyutunun da netleşmesi bekleniyor.