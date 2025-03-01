Terör örgütü PKK'nin 'Öcalan’ın çağrısına uyuyoruz' açıklamasına DEM Parti'den ilk tepki

Yayınlanma: 01.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 01.03.2025 - 12:50

DEM Part İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK'den yapılan ''Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz'' şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Bu açıklamayı beklediklerini ifade eden Önder, ''Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz'' dedi.

''Kandil’e Abdullah Öcalan’ın videolu mesajı mı gönderildi'' şeklindeki soruya Önder, ''İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum'' yanıtını verdi.

''ÖNEMLİ OLAN ORTAYA KOYAN İRADE VE KARARLILIK''

Sırrı Süreyya Önder, “silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına'' yönelik bir soruyu, ''Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir'' diye yanıtladı.

Bundan sonraki süreçte, dünya, bölge ve Türkiye siyasetinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir soru üzerine Sırrı Süreyya Önder, ''Önce samimiyetle ve ciddiyetle biz kendi gündemimizi Türkiye olarak bir hale ve yola koyarsak dünyayı ve bölgeyi değiştirebilecek güçte demokratik hamleler birbiri ardına gelir'' ifadelerini kullandı.