Son dakika... Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması: Öcalan’ın çağrısına uyacağını duyurdu!

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini, silah bırakma gibi hususların Abdullah Öcalan’ın öncülüğünün gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Son dakika... Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması: Öcalan’ın çağrısına uyacağını duyurdu!
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ANKA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 08:56

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