Son dakika... Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması: Öcalan’ın çağrısına uyacağını duyurdu!
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini, silah bırakma gibi hususların Abdullah Öcalan’ın öncülüğünün gerçekleştirebileceğini duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Kim oldukları ortaya çıktı
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!