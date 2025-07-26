Terör örgütü yöntemini açıkladı: 'Tarzımız Türkiye’ye adım attırma'

“40 yıllık süreç sona erdi” başlıklarıyla kamuoyuna aktarılan PKK terör örgütünün sembolik silah bırakma gösterimine ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunan üst çatı terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı terörist Cemil Bayık, silah bırakmanın kendileri için bir anlam ifade etmediğini açıklayarak Türkiye’ye yönelik; “Bizim mücadelemiz onları öyle bir hale getirdi ki, beka sorunu yaşamaya başladılar. Ortadoğu’daki gelişmeler olunca artık ulus devlet iflas etti. Eğer Kürtlerle de anlaşmazlarsa kendileri için büyük tehlike olacak. Bizim izlediğimiz tarz Türkiye’ye adım attırma tarzıdır. Ya adım atacaklar ya da başka türlü bitecek. Başka yolu yok” diyerek tehditte bulundu.

PKK terör örgütü; Lozan Barış Antlaşması ve 1924 Anayasası’nı hedef alarak başlattığı silah bırakma sürecini 11 Temmuz’da Süleymaniye’nin Duka ilçesindeki Kandil Dağı’nın eteklerinde sembolik bir gösterimle başlatmıştı. Söz konusu gösterim kapsamında; 15’i kadın, 15’i erkek olan 30 kişilik bir terörist grup, üst çatı KCK terör örgütünün yürütme konseyi eşbaşkanı “Bese Hozat” kod adlı terörist Hülya Oran’ın kontrolünde; Casene Mağrası’nın önüne kurulan bir çanak içinde silahlarını yakmıştı.

SİLAH BIRAKMAK ÖRGÜT İÇİN ANLAM İFADE ETMİYORMUŞ!

PKK terör örgütünün bu silah bırakma gösterimini AKP ve MHP “Terörsüz Türkiye” kapsamında ele alırken, başta iktidar yanlısı basın olmak üzere “40 yıllık terör sona erdi” başlıklarıyla kamuoyuna aktardı. Ancak; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı terörist Cemil Bayık’ın “Yeni Yaşam Gazetesi”ne verdiği ve örgütün medya yapılanması ANF’den önceki günlerde 3 parça halinde yayımlanan röportajındaki sürece ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Terörist Bayık; silah bırakmanın kendileri açısından bir şey ifade etmediğini, örgütün amacının hâlâ sürdüğünü açıkladı.

YASALARI DEĞİŞTİRİN BASKISI

Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısız, terör örgütünün ise devletin “inkâr ve imha” politikasına darbe vurduğu için başarıya ulaştığını savunan terörist Bayık; “Silahlı mücadele olmuş, olmamış; bu bizim açımızdan bir şey ifade etmiyor. Bizim bir amacımız var, bu amaç temelinde yürüyoruz. Şimdi de önümüze bir strateji koymuşuz, onun temellerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Silah bir dönem amaca hizmet etti. Artık hizmet etmiyor. Başka araçların devreye girmesi gerekiyor. Onun için devreden çıkarılması gerekiyor. Bunun için Türkiye’ye düşen yan var. Yasalarda değişiklik yapması gerekiyor” dedi.

‘HALKIMIZI ÖRGÜTSÜZ BIRAKMAYIZ’

“Biz mücadeleyi bırakmıyoruz” diyen terörist Bayık; “Biz halkımızı öyle örgütsüz falan bırakmayız. Biliyoruz ki, Kürdistan’da örgütsüz yaprak bile kıpırdamaz. Halk, önderliğe (KCK/PKK elebaşısı Abdullah Öcalan) güveniyor, güvensizlik devlete... Acaba önderliğin dediği gibi mi olacak, olmayacak mı? Onu yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN ‘BEKA’ AÇIKLAMALARINA ‘PKK’ YORUMU

Bayık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye’de milliyetçiliği esas geliştiren MHP’dir, Bahçeli’dir” diyen Bayık; “Bahçeli şunu iyi görmüş: Türk devleti ve milleti tehlikede. Onun için sürekli beka diyordu, doğrudur. Şimdi Türk milleti ve devletinin bu durumdan çıkmasının yolu Kürtlerden geçiyor, başka yol yok. Onun için bu adımı attı. Bizim mücadelemiz onları öyle bir hale getirdi ki, beka sorunu yaşamaya başladılar. Güya önderliği unutturacak, PKK’yi ortadan kaldıracaklardı. Bunun için her şeyi kullandılar; ama kullandıkça kendileri battı” dedi.

‘ÖNDERLİK PKK VARLIĞINI KORUMAK İÇİN FESİH DEDİ’

“Ortadoğu’daki gelişmeler olunca artık ulus devlet iflas etti” diyen terörist Bayık; “Ulus devleti kim geliştirdi? Türkiye ve İran. Şimdi kendilerine sıra geliyor. Eğer Kürtlerle de anlaşmazlarsa kendileri için büyük tehlike olacak. Türkiye de Kürtlere muhtaç hale geldi, İsrail ve İran da... Önderlik bunu gördü ve ‘Biz sizinle sorunları çözmek istiyoruz, İsrail ile İran’la değil’ dedi. Önderlik, PKK varlığını ve değerlerini korumak, bir de onları amacına ulaştırmak için adım attı. Önderlik PKK kendini feshetsin dediyse bunun için dedi, yoksa başka bir şey için değil” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE SAVAŞI KAZANAMADI, İFLAS ETTİ’

Terör elebaşısının “Siyaset bir sanattır” sözlerine ilişkin tepki çeken değerlendirmede bulunan Bayık; “Biz PKK olarak Kürt inkârını yıktık, Kürt’ü kabul ettirdik, Kürt’ün yenilmezliğini de yürüttüğümüz savaşla herkese kabul ettirdik. Türkiye bu savaşı kazanmak istedi, her şeyini harcadı; ama kazanamadı. Kazanamayınca sorunları da ağırlaştı, iflas etti. PKK kazandı, yenilmezliğini de ispatladı” dedi.

‘TÜRKİYE MECBUR KALDI, ADIM ATACAK’

“Biz bütün bunları bir amaç için yaptık. Biz bundan vazgeçer miyiz, mümkün mü?” diyen terörist Bayık, 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma gösteriminin gerçekleşmesini Türkiye’nin beklemediğini, bu hamleleriyle Türkiye’yi şaşırttıklarını savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Biz attığımız bu adımla da tam tersine önderliği daha da güçlendirdik. Kürt halkının ve hareketin konumunu dünyada daha güçlü hale getirdik. Öyle yaptık ki, Türkiye mecbur kaldı, bazı adımlar atacak. Bizim izlediğimiz tarz Türkiye’ye adım attırma tarzıdır. Ya adım atacaklar ya da başka türlü bitecek. Başka yolu yok. Şartlar bizim lehimize, inisiyatif bizim elimizdedir.”