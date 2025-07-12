Terör örgütünün silah bırakma sürecine başlamasıyla TBMM’de atılacak adımlar merak ediliyor: Gözler Meclis’e çevrildi

Türkiye terör örgütü PKK’nin silah bırakma sürecini konuşurken, Meclis’te yeni çözüm süreci için kurulacak komisyonun çalışma kapsamı da merak ediliyor. İktidar kanadı bu komisyonun silahların bırakılmasını gözlemlemek, bu süreçle ilgili ihtiyaç olan yasal düzenlemeleri yapmak ve sürecin topluma anlatılmasını sağlamak için çalışacağını belirtirken, CHP’liler komisyonun daha geniş kapsamlı olması gerektiğini belirtiyor.

Geçmiş dönemlerin hataları tekrar edilmeden samimi adımların atılması gerektiğini vurgulayan CHP kurmayları “Sembolik de olsa silahların bırakılması değerlidir. Bizim istediğimiz Türkiye’nin demokratikleşmesi, bu bağlamda Kürt sorununun ortaya çıkmasına neden olan sorunların da çözülmesi. Bu kapsamda kurulacak komisyona grubu olan siyasi partiler eşit sayıda temsilci vermeli. Grubu olmayanlar da komisyonda temsil edilmeli. Komisyon, gündemini yine kendi içindeki demokratik yollarla belirlemeli. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bu konuda herkesin sesini duyurabileceği bir yer olmalı” diyor.

Terör örgütü PKK, yeni çözüm süreci kapsamında dün sembolik olarak silah bırakma sürecini başlatırken Meclis’te de süreçle ilgili kurulacak komisyon için tüm partilerin önerileri toplandı. Srebrenitsa Katliamı anmaları için gittiği Bosna Hersek’te konuyla ilgili soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Silahların bırakılmaya başlanmasının ardından bu meselenin takip edilmesi, özellikle konuyla ilgili toplumsal psikolojinin yönlendirilmesi veya gerekli yasal düzenlemeler yapılacaksa bunun ön hazırlıklarının yapılması için bir komisyona ihtiyaç var” dedi.

Komisyonun çalışma kapsamının anayasa değişikliği veya terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a af gibi konular olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, komisyonun gelecek hafta kurulabileceğini ve yaz döneminde de çalışmalarını gerçekleştirebileceğini belirtti. Komisyonda nasıl kararlar alınacağına ilişkin de konuşan Kurtulmuş “O kadar hassas bir konu ki ‘oy çokluğu ile karar alırız’ denilecek bir alan değil. Bazı konularda nitelikli çoğunluk olması işin tabiatı gereğidir. Ne gün toplansın, kimler çağrılsın konuşulurken belki çoğunluk ama hangi konularda hangi yasaların çıkarılacağı konusunda karar alınacaksa bunun nitelikli çoğunlukla alınması işin doğası gereği” ifadelerini kullandı.

‘SİLAH BIRAKMA DEĞERLİ’

Hem silah bırakma sürecini hem de komisyon önerisini değerlendiren CHP kurmayları ise sembolik olarak silah bırakma sürecinin başlamasının olumlu olduğunu belirtiyor. “Tek başına bakıldığında sembolik olarak silahların bırakılması anlamlı ve sevindiricidir” diyen parti kurmayları, sürecin başında kendileriyle çok fazla bilgi paylaşılmadığını da vurguluyor. Buna karşın ülke adına verimli bir sonuç almak istediklerini söyleyen kurmaylar “Teröre karşı mücadelede ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bu nedenle silah bırakma değerli. Bu sürecin başlangıcında ve işleyişinde bilgimiz yok. Ama olumlu sonuç vermesini umuyoruz” diyor.

CHP’NİN KOMİSYON ÖNERİLERİ

İktidar kanadı Meclis’te kurulacak komisyon için daha dar bir çerçeve çizerken, CHP çalışma kapsamı daha geniş bir komisyon olması gerektiğini belirtiyor. CHP’liler süreçle ilgili önerilerini söyle sıralıyor:

“Türkiye’nin Kürt Sorunu özelinde de demokratikleşmede de sorunları var. Bizim istediğimiz Türkiye’nin demokratikleşmesi, bu bağlamda Kürt sorununun ortaya çıkmasına neden olan sorunların da çözülmesi.

Bu kapsamda kurulacak komisyona grubu olan siyasi partiler eşit sayıda temsilci vermeli. Grubu olmayanlar da komisyonda temsil edilmeli. Her milletvekili gerektiğinde komisyon çalışmalarına katılarak katkı verebilmeli. Nitelikli çoğunlukla karar alınmalı. Komisyon, gündemini yine kendi içindeki demokratik yollarla belirlemeli. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bu konuda herkesin sesini duyurabileceği bir yer olmalı. Bu çalışmalar tutanak altında yapılmalı. Böyle bir komisyon çalışması Kürt sorununu çözmekle birlikte Türkiye’ye bir demokratikleşme ve hukuk devletinin inşası anlamında bir imkan yaratır.”