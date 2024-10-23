Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerindeki terör saldırısını gerçekleştiren grubun tesise giriş anı görünlendi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıklayarak şehit ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Saldırganların tesise girdiği anlar görüntülendi. Görüntülere göre saldırı yapan terör grubunun bir taksiden indiği ortaya çıktı.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''
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