‘Terörsüz Türkiye’ etkinliğinde konuştu... AKP'li Hayati Yazıcı’dan dikkat çeken 'anayasa' çıkışı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliği kapmasında Diyarbakır’a geldi. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Yazıcı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin açıklamada bulunan Yazıcı, “Böyle önemli bir ülkede, önemli bir coğrafyada elbette ki bizim en kıymetli tarafımız hazinemizden ziyade birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizdir. Bu coğrafyada 786 bin kilometrekare vatan toprağında aşağı yukarı 40 yılı aşkın süreden bu yana birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya, aramıza nifak sokmaya, dış güçlerin de desteğiyle, terörist faaliyetlerle karşı karşıya kaldık. Kararlı bir biçimde milletimiz birliğine, bütünlüğüne zarar vermemeyi gözetmek suretiyle mücadeleyi sürdürdük. Artık bu işi sonlandıralım” diye konuştu.

"BU ÜLKEDE SAĞLANMIŞ TÜM HAKLARA HERKES SAHİPTİR"

Bu süreçte her hangi bir pazarlığın olmadığını savunan Yazıcı, şunları söyledi:

“Her zaman söylüyorduk ama demek ki şimdi nasipmiş. Terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz bu hedefi ile ilgili somutlaşmış söylemleri ve ortaya konmuş iradelerin neredeyse işte bir ay sonra başlangıcının bir yılı dolmuş olacak. Bu konuda belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesiyle alakalı bir al ver durumu asla söz konusu değil. Bu ülkenin vatandaşları eşittir. Bu ülkede sağlanmış tüm haklara herkes sahiptir. Yasa önünde de eşittir. İmkanlar ölçeğinde de eşittir. Dolayısıyla kardeşliğimizi pekiştirmeyi silahla, silahlı mücadeleyle yok etmeye kalkanların da durup muhasebe yapmalarını, o örgütün kuruluşunu sağlamış olan kişinin iradesini de ortaya koymak suretiyle yapılan çağrılarla belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.”

"SORUNLARIMIZI OTURUP KONUŞURUZ, TARTIŞIRIZ"

Sürece yönelik TBMM bünyesinde kurulan Milli, Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yazıcı, komisyonun çalışma çerçevesinin 'Terörist Türkiye' sürecinin sağlanması olduğunu dile getirdi. Sorunların tartışabileceğini aktaran Yazıcı, “Kaldı ki AK Parti iktidarları süresince bizden önce yapılmamış, ihmal edilmiş veya yanlış uygulanmış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği, hak olarak nitelenebilecek alanlardaki sorunları giderdik. O hakları kullanmanın yollarını belirledik. Araçlarını da tahsis ettik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız” ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR MİLLET HİÇBİR ANAYASA YAPAMAMIŞ"

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Yazıcı, şunları söyledi:

“Bizim en kıymetli kazanımımız Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Cumhuriyetimiz dedik. Elbette ki dünyadaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle insanlığın ortak kazanımı de hak ve özgürlükler, ekonomik haklar, sosyal haklar, siyasal haklar, katılım hakları bunları daha güvenceli hale getirmek bir düzenle olur. Bu düzenin en üst normu ismi anayasadır. Yasama faaliyetinin en üst çatıyı norm kısmına anayasa diyor. Yasaların anası, temelidir. Dolayısıyla anayasa yapmak kimin hakkı? Milletin hakkı. Anayasayı millet yapar. Niye millet yapar? Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletin. Kayıtsız, şartsız. Cümle böyle. Söylem böyle. Kayıtsız, şartsız. Millet peki, anayasa yapabilmiş mi? Bugüne kadar millet hiçbir anayasa yapamamış. Osmanlı dönemini bırakalım bir yana. 1876 Kanuni Esasi'yi bir yana bırakalım. 1921 Kurtuluş Savaşları süreci. Onu da bir yana bırakalım. 1924 cumhuriyetin kuruluş dönemi. Onu da o koşullara olağanüstü koşullar bir yana bırakalım. Çok partili demokratik hayata geçtiğimiz 1950 yılından bu yana kaç anayasa yapılmış? İki anayasa. Birinci 1961 Anayasası, ikincisi bugün yürürlükte bulunan 1982 Anayasası. Her iki anayasayı kim yapmış? Darbeden sonra darbeciler yapmış. Darbe yapmışlar. O sürece bir ekip oluşturmuş, hazırlamışlar. Şeklen milletin onayına sunmuşlar.”

"ANAYASAYI BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

“Halen bugün darbecilerin yaptığı bir Anayasa ile amel ediyoruz” diyen Yazıcı, yeni anayasanın yapılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“19 defa değişiklik yapılmış 1982 Anayasası'nda. Paramparça olmuş. En büyük değişikliği de 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak ifade ettiğimiz model değişikliği ile gerçekleştirmişiz. Yönetim modeli değişikliğiyle. Dolayısıyla birçok madde arasında uyum ortadan kalkmış. Ve anayasa parlamenter sisteme uygun bunun tasarlanmış, düzenlenmiş 1982 Anayasası. Gerekçeler çok. Diyoruz ki: 'Bu millet anayasa yapma hakkını kullansın. Anayasasını yapsın. Bu perspektifle baktığımız zaman hemen hemen bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerinde bizim ta kuruluş aşamasında, dokümanlarımızda ve her seçim beyannamemizde çatı örgütlerin raflarında, üniversitelerde anayasa taslakları mevcut. Bunu yapalım. Bu doğrultuda çalışmamız var. Sayısal yeterliliğimiz müsait değil. Anayasayı birlikte yapacağız. İnşallah öyle bir zemini buluruz ve gerçekleştiririz.”