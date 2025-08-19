Terörsüz Türkiye’ye laiklik eleştirisi: ‘Gerici istibdat rejimi ‘Yeni Türkiye’ söylemiyle ilan edildi’

Laiklik Meclisi; nisan, mayıs ve haziran ayına ilişkin “Laiklik İhlalleri” raporunu dün yayımladı. Raporda; laiklik ihlalleri nisan ayı için 135, mayıs ayı için 145 ve haziran ayı için 101 kapsamlı başlıkta incelendi. Üç ayın ortak değerlendirme metninde iktidarın PKK terör örgütüyle sürdürdüğü açılım/çözüm süreci olan “Terörsüz Türkiye” süreci ile yeni anayasa tartışmasına değinildi.

‘KARŞI DEVRİM CEPHESİNİN HEDEFİ’

Metinde Terörsüz Türkiye’ye yönelik; “İktidar ve destekçileri ile muhalefet partilerinin ‘yeni anayasa’ dayatması ve ‘terörsüz Türkiye’ açılımı karşısındaki pazarlıkçı tutumuna ilişkin veriler birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi ortaya çıkmaktadır. Gerek cumhuriyetin kuruluş ilkeleri, bağımsızlık ve onurlu barışın ilanı olan Lozan Antlaşması’nın ve yurttaşlık ile cumhuriyetin temeli olan 1924 Anayasası’yla hesaplaşma ve gayri meşru ilan etme girişimleri, karşı devrim cephesinin hedefini gözler önüne sermektedir. Veriler; iktidar ile çevresinin laik cumhuriyete meydan okurcasına onu gayri meşru ilan ederek gerici istibdat rejimini ‘Yeni Türkiye’ söylemiyle adeta ilan ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” değerlendirmesine yer verildi.

‘LAİKLİK KARŞITI GERİCİ İŞLEYİŞ YENİ AŞAMAYA GE ÇT İ’

“Nisan, mayıs ve haziran verileri, siyasi iktidar ile çevresinin laik Cumhuriyet’e meydan okurcasına onu gayri meşru ilan ederek gerici istibdat rejimini “Yeni Türkiye” söylemiyle adeta ilan ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” denilen değerlendirmede; “Kamu kurum ve kuruluşlarının cihatçı terör örgütü ve tarikat-cemaat uzantısı yapılara açıldığını ortaya koyan veriler, Cumhuriyet’in ve laikliğin siyasi iktidar ve çevresi tarafından kriminalize edildiğini, içeride yürütülen bu karşı devrim sürecinin dış siyasetteki bağlantılarını da gözler önüne sermektedir. Cumhuriyetin tasfiyesine dönük işletilen yeni süreç; karşı devrim hamlesinin, emperyalizm ve onunla birebir bağlantılı laiklik karşıtı gerici işleyişin, giderek daha bütünlüklü ve tehlikeli bir biçimde yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.