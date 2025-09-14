Ters yönde giden araç faciaya yol açtı: 2 ölü

Kaza Manisa’nın Akhisar ilçesi Gölmarmara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç ile karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.’nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.