Tersanede gemi yangını: Mürettebat dumandan etkilendi

Kocaeli'nde özel bir tersanede bulunan gemide yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken 4 mürettebat dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:47
Abone Ol google-news

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest Bölgede bulunan özel bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 4 mürettebat, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, gemide başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


kocaeli haberleri gemi haberleri tersane haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Pansiyonda korkutan yangın

Pansiyonda korkutan yangın
Taksim Meydanı’nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı

Taksim Meydanı’nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı
Yangından 'müfredat' kaçırmak! - GÜLSÜN KAYA

Yangından 'müfredat' kaçırmak! - GÜLSÜN KAYA
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler