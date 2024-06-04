Tersanede gemi yangını: Mürettebat dumandan etkilendi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:47

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:03

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest Bölgede bulunan özel bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 4 mürettebat, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, gemide başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.