Pansiyonda korkutan yangın

Elazığ’da bir pansiyonda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:26
Pansiyonda korkutan yangın
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Yangın, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı pansiyonun 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dumandan etkilenen 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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