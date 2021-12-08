TESK Başkanı Palandöken'den 'fahiş fiyat' açıklaması

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:40

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada döviz kurundaki sert yükselişin ardından stokçuluk yaptığını öne sürdüklerini eleştirdi. Palandöken, “Dolar ve euro kurundaki yükseliş, birçok üründe girdi fiyatlarını elbette arttırıyor fakat dolardaki 50 kuruşluk yükseliş, zeytinyağı, çikolata, peynir, tuvalet kâğıdı gibi birçok üründe yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200’lük zammın haklı bir sebebi olamaz. Fırsatçılar döviz kurunu bahane ederek etiketlere çok yüksek ve orantısız şekilde bu zamları yansıtıyor. TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları ALO 175’i arayarak ya da bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli” dedi.

“FIRSATÇILAR VE KURU BAHANE EDİYOR”

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel giderlerde devletin bir süre fiyatları sübvanse etmesi gerektiğini savunan Palandöken, “Fırsatçılar ve kuru bahane ederek yüksek zam uygulayan stokçulara karşı toplu olarak halkımızın yanında olunmalıdır. Devletimiz akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır. Kendi içimizde ekonomimize zarar veren ve enflasyondaki yükselişe doğrudan etki eden fırsatçılara karşı esnaf ve millet el ele olmalıyız. Raflar boşaldı, stokçuluk arttı. Bu nedenle esnafımız da müşterisi gibi bu fiyat artışlarının doğrudan mağdurudur. Bu konuda esnafımızın stokçu ve fırsatçıları 0312 418 32 69 numaralı telefona bildirmelerini bekliyoruz” dedi.