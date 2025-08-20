TEV Üniversite (Eğitim) Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine veriliyor. Peki, TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuruları ne zaman? TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuru şartları neler?

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl TEV'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada, 2024-2025 öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmaya başlamıştı.

2025 TEV BURSU NE KADAR?

TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak.

ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

TEV Mesleki Ortaöğretim Bursu, ekonomik yetersizlik içinde olan ancak akademik potansiyeli yüksek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar, Spor Lisesi ve Sağlık Lisesi öğrencilerinin, eğitimlerini sürdürebilmelerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yıl yine verilmeye başlanacak.

Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan başvurusu duyurusuyla birlikte başvuru işlemleri 18 Ağustos tarihinde erişime açıldı.