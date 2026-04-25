‘Tevhit’ bayrağı açan Aydemir’e yumruk atan Akersoy hakkında tweet atan avukata dava: ‘Adaletsizliğin kurbanı oldum’

İstanbul'da düzenlenen Filistin’e destek mitinginde elinde “tevhit” bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan Ege Akersoy, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan beraat ettti.

Ancak Akersoy’a sosyal medya üzerinden destek veren avukata dava açıldı. Avukat Kerim Bahadır Şeker’e Akersoy’un başına gelen olaya ilişkin attığı, “Bu şahıs Ege’ye ‘İstediğim bayrağı, istediğim yerde sallıyorum’ diye cevap verdiğinde, Ege de şahsa tokat atıyor. Hukuka aykırılık ortadan kaldıran sebepler kanunda açıktır, bunlardan bir tanesi de üstün kamu yararı bulunmasıdır. Bir nevi terör örgütü bayrağının açılması suretiyle nefret suçu işleyerek anayasal düzenin ortadan kaldırılması için eylemde bulunan kişiye gösterilen tepki” şeklinde tweet dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan dava açıldı.

‘SALDIRI YAPILMADI’

Cumhuriyet’e konuşan avukat Şeker, “Bu zamana kadar mağdur vekilliği yapmış olduğum dosyalarda adaletsizliğin önüne geçmek için yaptığım çalışmalar çerçevesinde maalesef adaletsizliğin bir kurbanı da ben olmuş durumdayım. İddianamenin içeriği incelendiğinde üzerime atılı suç ile alakalı olarak hiçbir gerekçelendirme ya da nedensellik bağı ortaya konulmamıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu bir somut tehlike suçudur. Tweetin paylaşıldığı günden bu yana benim tweetimi görüp de hiç kimse kimseye saldırı ya da sözlü bir sataşma dahi gerçekleştirmemiştir” dedi.

“Bırakınız paylaşımım bir yana, tweetim de geçen olayda tokat atan Ege Akersoy dahi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etmiştir” diyen Şeker, “Fakat olay ile alakalı ben tweet attığım için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten hakkımda ceza davası açılmıştır ve adalet bakanlığı bu ceza davasının açılması için maalesef hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde onay vermiştir. Dava sürecinden adaletin tecelli ederek alnımızın akıyla beraat edeceğimize inanıyoruz” dedi.