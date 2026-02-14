Tez-Koop-İş Sendikası ile Migros arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde tutanağa girdi: Atılan işçiye ‘şartlı gözden geçirme’

Toplantı tutanağına göre, taraflar arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde, Migros Tic. A.Ş’ye bağlı depo işyerlerinde çalışan bazı işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği konusu Tez-Koop-İş yetkilileri tarafından gündeme getirildi.

‘YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN’

Sendika yetkilileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte meydana gelen bu fesihlerin çalışma barışını zedelediğini, işyerinde üretim ve iş organizasyonu bakımından deneyimli işçilerin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu çerçevede sendika yetkilileri; iş sözleşmeleri sonlandırılan işçilerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi, sorunun karşılıklı diyalog ve uzlaşma ile çözülmesi yönünde somut adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca sendika yetkilileri, sözleşmenin yürürlük süreci de gözetilerek işçilerin hak kayıplarının önlenmesi ve çalışma barışının karşılıklı iyi ilişkilerle sürdürülmesinin önemine işaret etti.

İŞVERENİN SAVUNMASI

Tutanağa göre, sendikanın bu talebi karşısında işveren yetkilileri, “son dönemde depo işyerlerinde meydana gelen çalışma düzenine aykırı bazı eylemler nedeniyle üretim ve iş organizasyonunun olumsuz etkilenmesi sonucunda işyeri disiplinine dair yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bazı işçilerin iş sözleşmelerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda feshedildiğini” savundu.

‘ÇÖZÜM YOLLARI ARAŞTIRILSIN’

Sendika tarafı ise, yaşanan sürecin çalışma barışı ve toplu iş sözleşmesi müzakere ortamı bakımından hassasiyet taşıdığını belirtti. İşten atılan işçilerin durumunun yeniden değerlendirilmesi, sosyal diyalog ve iyi niyet ilkesi çerçevesinde çözüm yollarının araştırılması gerektiğini ifade etti.

‘ŞARTLI’ GÖZDEN GEÇİRME

İşveren yetkilileri, devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi süreci de dikkate alınarak Tez-Koop-İş Sendikası’nın talebinin “işletme gerekleri, performans, organizasyon ve işgücü planlaması kriterleri dikkate alınarak gözden geçirilebileceğini” belirtmekle yetindi.