Tez-Koop-İş Sendikası sendika temsilcilerinin görev yerinin değiştirilmesi ile ilgili açtığı davayı kazandı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:04

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, OMÜ işçilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması sonrasında, mobbing olarak nitelendirdiği üniversitede görev yapan sendika temsilcilerinin görev yeri değişikliği uygulamalarını yargıya taşıdı. Mahkeme, görev yeri değiştirilen Sendika Temsilcisi Ömer Faruk Olkun’un eski görev yerine iadesine karar verdi.

Mahkeme tarafından OMÜ kampüsündeki mevcut görev yeri değiştirilerek Çarşamba ilçesine alınan Sendika Temsilcisi Ömer Faruk Olkun’un, görev yerine iadesine hükmedildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki senedir Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini tespit ettik. Arkadaşlarımızın mesai saatlerinde birlik olmadığını; eşit değerde iş yapan işçilerin farklı şekilde ücretlendirildiğini gördük. Bu sorunları Üniversite Rektörlüğü ile görüşmemize karşın Rektörlük tarafından çözüme ilişkin bir adım atılmadı. Ancak 7 aylık bir süreç boyunca Sendikamız üyesi 600 işçi arkadaşımızla yaptığımız eylemler neticesinde Toplu İş Sözleşmesi masasından kazanımla kalktık."

Sayın şöyle devam etti;

“Temsilci arkadaşlarımızın yol ve mesai alacaklarıyla ilgili verdiğimiz hukuki mücadeleyi de kazandık. Arkadaşlarımıza hak ettikleri ödemeler yapıldı. Tez-Koop-İş Sendikası olarak amacımız, örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortam tesis etmektir. OMÜ'de bizim göz bebeğimizdir. Zira OMÜ, Karadeniz’e açılan yüzümüzdür; iftihar tablomuzdur. Sendika olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üniversitelerimizi ve işçilerimizi zora sokacak herhangi bir müdahalede bulunmayız. Ancak OMÜ Yönetimi haklarımızı ipotek altına almak istedi; bizler de hakkımızı yargıda aramak durumunda kaldık.”