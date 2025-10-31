TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Hakemlerden sonra sırada 3 bin 700 futbolcu var...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, "Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin isimleri kamuoyuna açıklandı ve PFDK'ye sevk edildi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Katıldığı televizyon programında soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"BİZ 15 HAKEM BEKLİYORDUK"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemlerden sonra futbolcular da var. Sırada 3 bin 700 futbolcu var."

"BAHİS HESABI AÇMAK SUÇ DEĞİL"

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

"BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI"

"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

"AMACIMIZ BATAKLIĞI KURUTMAK"

"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."

"ZORBAY KÜÇÜK İLE GÖRÜŞTÜM"

"Zorbay Küçük ile görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haber bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var. Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."

"CESARET EDENİN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM"

"Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor özgüveniyle hareket edilmiş herhalde... Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak. Bundan sonra da buna cesaret edenin alnından öpmek lazım. Kulüplerde dernek yasası var. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var. Ben de Trabzonspor başkanlığı yaptım. Yapı değil güç dengeleri var. Hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz. Biz seçildik 3 ayda gönderiyorlardı bizi. Biz şu an hâkimiz federasyona."

"TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU AHLAK SORUNU"

"Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."

"GERİYE DÖNÜK LİGLERLE İLGİLİ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

"Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."

FUTBOLCULAR NE ZAMAN SEVK EDİLECEK?

"1 hafta 10 güne disiplin kuruluna futbolcular disipline sevk edilir. Bunun temsilcisi, gözlemcisi var hepsini kapsıyor"