TFF binasına saldırı başsavcılık itiraz etti; şüpheli tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi

DHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:29
TFF binasına saldırı başsavcılık itiraz etti; şüpheli tutuklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı. 

Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Mahkeme Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.

 

 
 


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