TFF'ye yapılan silahlı saldırıda olay yerinden görüntüler ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 11:29
<p>Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez binasına yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.</p>

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez binasına yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

<p>Odaya isabet eden kurşunlardan birinin Yöentim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bulunduğu yere isabet ettiği görülüyor.</p>

Odaya isabet eden kurşunlardan birinin Yöentim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bulunduğu yere isabet ettiği görülüyor.

<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede 11 el ateş edildiğini açıkladı.</p>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede 11 el ateş edildiğini açıkladı.

<p>Soylu, yaptığı açıklamada iki saldırganın yakalandığını duyurdu.</p>

Soylu, yaptığı açıklamada iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

TFF Riva silahlı saldırı

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