TGB, ABD askerinin başına çuval geçirdi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:32

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:39

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İsrail’i korumakla görevli İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.

‘ELİ KANLI ABD ASKERLERİNİN TÜRKİYE’DE YERİ YOK’

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli’nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez! Eli kanlı ABD askerlerinin Türkiye’de yeri yok! Mehmetçiğin katilleri, Filistinlilerin, Iraklıların, Yemenlilerin katilleri defolun gidin ülkemizden.

30 Ağustos’un yıl dönümünde limanlarımıza gelip Türk milletine meydan okuyanlardan hesao soracağız."

Amerikan askerinin başına çuvalı geçiren TGB’liler “Mehmetçiğin Katili Amerika, Üslere El Konsun ABD Defolsun, Katil ABD, Katil İsrail, Atatürk Gençliği Görev Başında” sloganlarını attı.

ÇUVAL GEÇİREN EYLEMCİLER GÖZALTINDA

Aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’in de bulunduğu 8 TGB’li gözaltına alındı.