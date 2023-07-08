TGC'den Akın Bodur'a biyonik kol desteği

Depremde enkaz altında kalan ve sol kolu dirsekten kesilen eski muhabirimiz Akın Bodur’a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti desteğiyle biyonik kol takıldı. Bodur, “Örnek dayanışmaya teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00
TGC'den Akın Bodur'a biyonik kol desteği
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Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinde yıkılan evinin enkazında sekiz saat kalan ve sol kolu dirsekten kesilen eski muhabirimiz Akın Bodur’a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) biyonik kol desteği sağlandı.

Dört aydır tedavi gören TGC İskenderun Temsilcisi Bodur’un yürümeye başladığı da öğrenildi. İyileşme sürecinin devam ettiğini ve biyonik kolun hayatını kolaylaştıracağını kaydeden Bodur, “Şu an yürüyebilir durumdayım. TGC’ye teşekkür ederim. Örnek bir dayanışma gösterdiler” ifadelerini kullandı.


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