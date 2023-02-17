TGC duyurdu: Akın Bodur tedavi için İstanbul’a getirildi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:15

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 21 gazeteci yaşamını yitirdi, çok sayıda gazeteci ise felaketten yaralı kurtuldu.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da yaralanan gazetecilerden biri de Cumhuriyet muhabiri ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) İskenderun temsilcisi Akın Bodur’du.

Depremden 8 saat sonra 5 katlı binanın enkazından, sol el bileği çakıyla kesilerek kurtarılan 55 yaşındaki Bodur’un sol kolu tedaviye alındığı hastanede geçirdiği ameliyatla dirseğinden kesildi. Bodur’un tedavisi ambulans uçakla sevk edileceği İstanbul’da devam edecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Temsilcimiz Akın Bodur depremde yaralanan 10 binlerce insan gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı. Yaralanan sol kolu dirsekten kesildi. Bacaklarında kırıklar var. Dörtyol Hastanesi’nde ve Gelişim Hastanesi’nde ilk tedavileri yapıldı. Bu hastanelerin sağlık personeline ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Akın Bodur’un tedavisi İstanbul Halkalı’daki Atakent Hastanesi’nde sürecek. Sürece çok büyük katkısı olan Sağlık Bakanlığı ile tedaviyi üstlenecek olan Atakent Hastanesi’nin bağlı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu’na çok teşekkür ediyoruz. Umarız depremde yaralanan tüm yurttaşlarımız en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Depremde vefat eden tüm yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

