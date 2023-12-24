Yandaş kanal TGRT 'Starbucks bardağı'nı affetmedi: 'Örtülü reklam' diyerek işine son verdi
İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber, haber sunumuna Starbucks bardağıyla çıkan Meltem Günay ve yönetmenin işine 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle son verdi.
Hükümete yakınlığıyla bilinen TGRT Haber, bir haber bülteninde sunucunun masasının üzerinde Starbucks bardağı bulunmasıyla ilgili harekete geçti.
'ÖRTÜLÜ REKLAM' DEDİ
Kanal, ilgili sunucu Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumuzu bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir."
KAMUOYUNA DUYURU— TGRT HABER (@tgrthabertv) December 24, 2023
TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde…
NE OLMUŞTU?
Kanalın hafta sonu haber programında masanın üzerinde kahve zincirinin yer alması dikkat çekmiş sosyal medyada kullanıcılardan tepki toplamıştı.
Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 24, 2023
Logolu bardak yandaş hesapların da tepkisini çekti...
YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki toplamıştı.
Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlatmıştı.
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