Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı! Yayındaki logolu bardak tepki çekti

Yayınlanma: 24.12.2023 - 18:14

Güncelleme: 24.12.2023 - 18:26

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti.

Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti.

YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı.

Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.

İşte o tepkilerden bazıları:

YUH OLSUN SİZE TGRT…



MASA ÜZERİNDE STARBUCKS BARDAĞI?



KİME MESAJ VERİYORSUNUZ? pic.twitter.com/HgWrRDY5dr — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 24, 2023

TGRT Ana Haber Bülteni’nde Starbucks bardağı



İsrail kendisine bir medya satın almış



Ekrana Filistinli çocukların kanı sıçramış



Bugünden sonra TGRT’yi bir saniye bile seyretmem



Seyredenle de muhabbeti keserim pic.twitter.com/xzbkUO6KoM — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) December 24, 2023

?? TGRT haber sunucusu yayına Starbucks bardağı ile çıktı. pic.twitter.com/m7yMVMs0Rn — Daily Islamist (@dailyislamist) December 24, 2023