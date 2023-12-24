Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı! Yayındaki logolu bardak tepki çekti
Hükümete yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in hafta sonu haber programında masanın üzerinde "Starbucks" bardağının yer alması dikkat çekti. Ortadoğu'da yaşanan olayların ardından Türkiye'de protesto edilen Starbucks bardağının iktidara yakın kanalda yer alması ise sosyal medyada kullanıcılardan tepki topladı.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti.
Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti.
YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ
İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı.
Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.
İşte o tepkilerden bazıları:
YUH OLSUN SİZE TGRT…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 24, 2023
MASA ÜZERİNDE STARBUCKS BARDAĞI?
KİME MESAJ VERİYORSUNUZ? pic.twitter.com/HgWrRDY5dr
TGRT Ana Haber Bülteni’nde Starbucks bardağı— Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) December 24, 2023
İsrail kendisine bir medya satın almış
Ekrana Filistinli çocukların kanı sıçramış
Bugünden sonra TGRT’yi bir saniye bile seyretmem
Seyredenle de muhabbeti keserim pic.twitter.com/xzbkUO6KoM
?? TGRT haber sunucusu yayına Starbucks bardağı ile çıktı. pic.twitter.com/m7yMVMs0Rn— Daily Islamist (@dailyislamist) December 24, 2023
Yuh artık yuh! Starbucks bardağı eşliğinde haber sunmak nedir? Siz kime ne mesajı veriyorsunuz? Haddini bil TGRT! pic.twitter.com/vq714WBdGK— Büşra Dede (@Busradde_) December 24, 2023
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