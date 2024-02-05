TGS Gazze’de öldürülen gazeteciler için toplandı: 'Tarihin en büyük gazeteci katliamı'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:47

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:47

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Avrupa'daki sendikalarla eş zamanlı olarak 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas savaşında ölen gazeteciler için sorumluların yargılanması talebi ile İsrail Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada en az 99 gazetecinin öldürüldüğü belirtilirken ölen gazeteciler için alana karanfil bırakıldı.

TGS adına basın açıklamasını okuyan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş “Uluslararası Gazeteciler Federasyonu(IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu çağrısı ile üye sendikalar olarak Gazze'deki gazetecilere dayanışma duygularımızı iletiyoruz. IFJ tarafından belgelendiği üzere, 7 Ekim'de savaşın başlamasından bu yana en az 99 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü, onlarca gazeteci yaralandı veya kayboldu. Çatışma ve savaş zamanlarında sivil halka yönelik ihlalleri belgeleyen ve tüm dünyaya duyuran gazetecileri hedef almak bir savaş suçudur ve artık durması gerekir” dedi.

CENEVRE SÖZLEŞMELERİ HATIRLATILDI

Durmuş “Yedi yıl süren ve çok daha az gazetecinin görev başında hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmelerine göre, savaş ve çatışma durumlarında gazeteciler de sivil kabul edilir ve korunmaları gerektiği açıkça ifade edilir. Ancak 7 Ekim’den bugüne kamuoyuna doğru bilgi aktarmakla yükümlü olan gazeteciler hedef alınmış ve tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanmıştır” dedi.

‘TÜM ÜLKELERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ’

Sorumluların yargılanması talep ettiklerini belirten Durmuş “Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu çatışma ortamının derhal son bulması, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmaması için tüm ülkeleri göreve çağırıyoruz. Kamu yararı için çalışan gazetecileri hedef alıp öldüren sorumluların derhal yargılanmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.