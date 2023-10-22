TGS: Engellere son verin

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi, Cumartesi Annelerinin 968’inci hafta buluşmasında basın mensuplarına yönelik engellemelere ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, “Biz gazeteciler İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı’na sesleniyoruz: Orantısız güç kullanmanız gerçeği değiştirmiyor. Gazetecilerin tanıklığının engellenmesi, halkın haber alma özgürlüğünün engellenmesidir. Bu uygulamanıza bir an önce son verin” denildi.

TGS İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan raporda, şunlara yer verildi:

“Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 1995’ten bu yana İstanbul Galatasaray Meydanı’nda barışçıl biçimde bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasından bu yana engelleniyor, kayıp yakınlarının meydana çıkmasına, basın açıklamasını okumasına izin verilmiyor.

Her hafta Cumartesi Anneleri/İnsanları ile onlara destek veren hak savunucuları polis tarafından kalkanlarla çevrilip gözaltına alınırken olayı takip eden basın mensupları da engelleniyor ve polisin sözlü ya da fiziki şiddetine uğruyor. Basın mensuplarına yönelik engellemelerin tek kaynağı kolluk güçleri değil. Son haftalarda Galatasaray Meydanı ile eylemin sıkıştırıldığı İstiklal Caddesi’nde restoran ya da mağazası bulunan bazı işyerleri de gazetecilere yönelik düşmanca tavır sergiliyor.

Tüm süreç boyunca gazetecilerin haber yapma, halkın da haber alma hakkı ihlal ediliyor. 14 Ekim Cumartesi günü basın mensuplarının annelerin gözaltına alındığı anı çekmesi, buna tanıklık etmesi yaklaşık 200 kalkanlı polisçe kesin şekilde engellendi.

Biz gazeteciler İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’na sesleniyoruz: Cumartesi Annelerinin eyleminin öznesi biz değiliz. Orada kayıplarını arayan anneler, babalar, eşler. Gazetecilerin Cumartesi Annelerinin eylemlerini izlemesinin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”