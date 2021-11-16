TGS ile Cumhuriyet arasında sözleşme imzalandı

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile gazetemiz Cumhuriyet’i çıkaran Yenigün Haber Ajansı arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı.

Mali ve sosyal hakları belirleyen iki yıllık sözleşmeye göre çalışanlar ilk yıl için yüzde 14, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek ücreti ve bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet’te 18 yıl aradan sonra imzalanan TİS’e TGS adına genel başkan Gökhan Durmuş, Yenigün Haber Ajansı adına yönetim kurulu üyesi Osman Özer imza attı.

‘gazetecilerin günü’ mesajı

TGS, sözleşmeyi sosyal medya hesabından “gazetecilerin günü” etiketi ile yaptığı paylaşımla duyurdu. TGS’nin mesajında “18 yıl aradan sonra Cumhuriyet gazetesi işvereni ile toplusözleşme imzaladık: Birinci yıl %14 ikinci yıl enflasyon oranında maaş zammı, aylık 685 TL yemek ücreti, 8 Mart’ta kadın çalışanlara tiyatro bileti, bayramlarda 250 TL market çeki” ifadeleri kullanıldı.