THK uçağı Bafa Gölü'ne batmıştı: Pilotların kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:18

Güncelleme: 14.06.2024 - 21:18

Bafa’da işletmecilik yapan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya isimli vatandaşlar THK yangın söndürme uçağının gölün ortasında su alırken ön kısmının batmaya başlaması üzerine bindikleri tekne ile uçakta bulunan personeli kurtarmak için göle açıldı.

Uçağın burun kısmının tamamen su altında olduğu, gövdesinin arka bölümü havada dururken, iki pilot ve orman muhafaza memurunun gövdesi üzerinde kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Balıkçı teknesi ile kurtarma operasyonu başlatan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya, sık sık pilot ve orman muhafaza memurunu tekne almaya çalıştıkları esnada alçalan helikoptere uyarıda bulunarak yükselmesini istedi.

BİRİSİ TEKNEDEN ATLAYIP YÜZEREK UÇAĞA ULAŞTI

Tekneden uzattıkları ip yardımı ile uçaktaki personeli kurtarmaya çalışan vatandaşlardan birisi tekneden atlayıp yüzerek uçağa ulaştı. Tekneye bağlı ipi çekerek uçağa yanaştıran vatandaş uçağa yanaşan başka bir balıkçı teknesine üç kişinin binerek kurtarılmasını sağladılar.

Orman Muhafaza Memuru İbrahim Arslan, 1. Pilot Hüseyin Çabuk ve 2. Pilot Yakup Kameroğlu iki ayrı balıkçı teknesine binmelerinin hemen ardından uçak Bafa Gölü’nde battı.