Yangına müdahale eden uçak suya battı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

İHA/DHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:55
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Aydın'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı su alırken Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır."

 

 


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