Yangına müdahale eden uçak suya battı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:55

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:42

Aydın'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı su alırken Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır."