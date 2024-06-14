Yangına müdahale eden uçak suya battı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.
Aydın'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı su alırken Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.
Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi
BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır."
Yangına müdahale eden uçak suya battı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 14, 2024
Olay yerinden ilk görüntüler...
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