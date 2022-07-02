Thodex davasında yeni gelişme

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:19

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık getirildi. Duruşmada bir takım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"YURT DIŞINA PARA AKTARILDIĞINI GÖRDÜM"

Tutuksuz sanık Yunus Emre Ünsal, Thodex’te 2020 yılında mühendis olarak çalışmaya başladığını, işe girdikten 8 ay sonra şirkette gözaltı işlemlerinin başladığını belirterek, "Faruk Fatih Özer yurtdışına çıkmadan önce mart ayı ortalarında bana yazdı. Kendisiyle ilk, tek ve son görüşmem budur. Kendisi bir konuda bir şey soracağını söyleyip numarasını yazdı. Kendisini aradım fakat tam olarak ne istediğini anlatamadı. ‘Ben anlatamadım sen Ergün ağabeyi ara’ dedi. Uzaktan bağlanılarak kullanılacak bir sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Burası ne olarak kullanılacak’ dediğimde Ergün ağabeyi de bilmediğini belirtti. Sistemi kullanacak birkaç kişinin ismini verdi. Ayrıntısını sormadım. Şirkette imzaladığım gizlilik sözleşmesi kapsamında benim o sisteme girmemem gerekiyordu. İnsanlar o dönemde Twitter’dan yazınca ve para yatıran bir arkadaşımda bana ne olduğunu sorunca bir süre kendimi yedim. Sonra sisteme girdim. Excel’lerde yurtdışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm."

FARUK FATİH ÖZER LÜKS FOTOĞRAFLARI SİLDİ İDDİASI

Müşteki Ahmet Sevim, 30 bin dolar ve 200 bin lira zararı olduğunu öne sürerek "İlk şikayetçi olan benim. Tam bu sıkıntılar başlamadan önce Faruk’un Instagram hesabında çok lüks ve aşırı para harcadığını fark etmiştim. Olaydan hemen önce bunları sildi" dedi.

MÜŞTEKİ: SANIK AVUKATLARI ÇOK KOMİK ÜCRETLER TEKLİF EDİYOR

Müşteki Seyithan Adıyaman sisteme 20 bin dolar yatırdığını, MASAK raporunda 144 bin lira zararının gösterildiğini fakat gerçek zararının daha fazla olduğunu söyledi. Adıyaman, Faruk Fatih Özer’in avukatlarının kendisini aradığını ve 48 bin lira teklif ettiklerini belirterek, teklifi kabul etmediğini kaydetti.

Müşteki İlnut Akhan ise şikayetinin sonuna kadar arkasında olduğunu vurgulayarak MASAK raporunda 745 bin lira zararının gözüktüğünü fakat gerçekte bu meblağının daha fazla olduğunu belirtti. Müşteki Demet Ayhan ise "1 milyon 300 bin lira zararım var. Sanık avukatları çok komik ücretler teklif ediyor" dedi.

Müşteki Özlem Kurt ise "165 bin lira zararım var. Faruk Fatih Özer’in babası birkaç tane avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir avukata verecek param bile yok. İntiharı bile düşündüm. Çalışamıyordum. Evden çıkamıyordum. İşe daha yeni başladım. Geçen duruşmada birini müşteki sanıp soru sordum. Gülerek, ‘Ben sanık yakınıyım’ dedi. Çok rahatlar. Benim zararımı kim ödeyecek. Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler" ifadelerini kullandı. Müşteki Kurt, Thodex reklamında oynayan ünlülerden de şikayetçi olduğunu kaydetti.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını, zararlarının giderilmesini istediğini vurguladı.

FARUK FATİH ÖZER’İN BABASI TANIK OLMAK İSTEMEDİ

Geçtiğimiz celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan firari CEO Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Zülküf Özer, "1 seneden fazladır psikolojik ve sağlık olarak problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devam etmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

"ÖDEMELERİ FARUK FATİH ÖZER YAPIYOR"

Faruk Fatih Özer’in avukatı Sevgi Erarslan müvekkilinin suç işleme kastının olmadığını iddia ederek, "İddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilin suç işleme kastı olsaydı zaten şu an mağdurlara ödeme yapmazdı. 40 bin yıla kadar hapsi istenen biri zarar öder mi" dedi. Mahkeme başkanı, müştekilerin zararlarının kim tarafından giderildiğini sorunca Avukat Erarslan, ödemelerle ilgili "Faruk Fatih Özer tarafından yapılıyor" dedi. Mahkeme başkanı ödemelerin ne şekilde yapıldığını sorunca ise Avukat Erarslan "Avukat müvekkil gizliliği gereği söyleyemem" şeklinde cevap verdi.

6 SANIĞIN DA TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özer hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmeden mahkeme, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi talebinin de reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.