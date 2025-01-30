Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında tahliye kararı verildi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:51

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:51

Türkiye'de kurduğu kripto para borsası Thodex ile binlerce yurttaşı milyonlarca lira dolandırarak kaçan Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Özer; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

'ÖRGÜT SUÇU'NDAN TAHLİYE

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Faruk Fatih Özer, bugün hakim karşısına çıktı. 'Dolandırıcılık' suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için 'örgüt suçu' yönünden tahliye kararı verildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "ÖNEMLİ BİR HUKUKİ GELİŞME"

Özer Ailesi'nin avukatı Sevgi Erarslan, İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu tahliye kararına ilişkin, şu açıklamayı paylaştı:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedir."