Son dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 22:41

Güncelleme: 07.09.2023 - 22:59

Kripto parada binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırarak Arnavutluk'a kaçan ve burada yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında karar çıktı.

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcının 22 sayfalık mütalaasında, 14 Eylül 2017'de kurulan Thodex'in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak kastıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, platforma üye olan müşterilerin açılan hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı kaydedildi.

Şirketin ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım, satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirdiği, sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapıldığı, hediye veya bonus kripto para dağıtıldığı, çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlendiği anlatıldı.

Mütalaada, şirketin bu şekilde asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek, daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğuna işaret edildi.

'EN BAŞTAN BERİ DOLANDIRICILIK KASTI VARDI'

Faruk Fatih Özer ile suç ortaklarının en baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri ifade edilen mütalaada, müşterilerine gerçekte var olmayan, sistemde kaydi olarak oluşturulan varlıkları satmış gibi gösterdikleri vurgulandı.

Mütalaada, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu bilgisi verildi.

Yapılan tespitler ve toplanan deliller ışığında, Thodex'in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, suç örgütü elebaşı sanık Faruk Fatih Özer'in eylemlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.