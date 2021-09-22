Thodex operasyonunda yeni gelişme: Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İHA
22 Eylül 2021 Çarşamba, 16:46
Thodex operasyonunda yeni gelişme: Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı
Abone Ol google-news

Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler