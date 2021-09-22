Thodex operasyonunda yeni gelişme: Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı
Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.
Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Birleşmiş Milletler'de koronavirüs şoku
- Dolmabahçe'de olaylı gece!
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı