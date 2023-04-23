Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı
Arnavutluk'ta gözaltına alınan Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Türkiye'de çok sayıda kişiyi 253 milyon dolar dolandıran Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"
Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.
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