Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti

Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.

AA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:03
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
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Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları yaptıkları açıklamada Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.

Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.


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