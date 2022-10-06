Thodex’in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:57

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.

Talebin ardından Elbasan ilindeki yerel mahkemede Elis Dine tarafından görülen davada, Özer'in tutukluluğunun devam etmesine ve duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.