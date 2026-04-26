THTM ve Jose Marti Dostluk Derneği Küba halkına destek olması için sergi açacak

Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi’nce; ABD ambargosu altındaki Küba’ya destek olmak için “Küba için dayanışma sergisi” yarın Ankara Detay Sanat Galerisi’nde saat 18.00’de açılacak.

Sergi için ortak yapılan açıklamada; “Yıllardır süren ve halkları cezalandırmayı amaçlayan ekonomik, ticari ve finansal abluka; yalnızca bir ülkeyi değil, insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Küba’ya yönelik ABD ablukası; sağlık, eğitim, kültür ve gündelik yaşam alanlarında ağır sonuçlar doğurmaya devam etmektedir. Bu kuşatma, ilaçtan gıdaya, sanatsal üretim araçlarından kültürel dolaşıma kadar yaşamın her alanını kısıtlamakta; halkların eşitlik ve bağımsızlık hakkını hedef almaktadır. Ancak tarih göstermiştir ki dayanışma, ablukalardan daha güçlüdür” denildi.

DAYANIŞMA AĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACINI TAŞIYOR

Serginin amacı için ise açıklamada; “Emperyalist kuşatmaya karşı halkların kardeşliğini savunmak, Küba halkının direncini ve onurunu selamlamak, sanatın politik ve insani sorumluluğunu görünür kılmak ve uluslararası dayanışma ağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Sergideki eserlerin Küba için dayanışmaya destek olmak üzere bağışlanacağı belirtildi.

"KÜBA’YA GÜNEŞ TOPLUYORUZ"

Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nce öte yandan Küba’nın güneş enerjisi üretimini artırmak için sürdürdüğü seferberliğe destek vermek amacıyla “Küba’ya güneş topluyoruz” sloganıyla yeni bir kampanya daha başlatıldı.

Dernekten yapılan açıklamada; “Küba’nın Santa Clara kentinde bulunan üniversite hastanesi Ernesto Che Guevara Kardiyoloji Merkezi, Daniel Codorniu Pruna Genel Eğitim Hastanesi ve Freddy Maymura Hurtado Psikopedagoji Merkezi’ne gönderilmek üzere; güneş panelleri, inverterler, enerji depolama için bataryalar temin edeceğiz. Kampanyaya bağışlarınızla destek olun, Küba halkına yanlarında olduğumuzu hissettirelim” denildi.