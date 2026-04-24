THTM, yeniden Cumhuriyet için 23 Nisan’da kurtuluşun karargâhı Birinci Meclis’e yürüdü: ‘Mürit-mürşit olmayacak, hepimiz yurttaş olacağız’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında önceki gün “Sömürüye karşı, Cumhuriyet için ayağa!” sloganıyla toplanarak eylem gerçekleştirdi. Eylem kapsamında THTM, Gençlik Parkı’ndan Kurtuluş Savaşı’nın yürütüldüğü Birinci Meclis’e yürüdü.

‘LAİK BİR ÜLKE KURACAĞIZ’

Eyleme, THTM’nin Ankara’daki yerel temsilcilikleri ile farklı meslek inisiyatifleri katılım sağlarken; Birleşik Kamu-İş Konfedarsyonu’na bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ile Eğitim-İş 3 Nolu Şube Başkanı Mesut Baran, Eğitim-Der Başkent Şube Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Atakul ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keçiören Şubesi üyeleri de destek verdi. Yürüyüş kapsamında; gericiliğe karşı aydınlanma, saltanata karşı Cumhuriyet ve zorbalığa karşı özgürlük taleplerini içeren sloganlar atıldı ve “Laik bir ülke kuracağız”, “Aydınlık bir ülke kuracağız” ve “Geldikleri gibi gidecekler” yazan dövizler taşındı.

‘KOYU ORTA ÇAĞ GÖLGESİNİ ÜZERİMİZDEN KOVDUK’

Yürüyüşün sonunda Birinci Meclis’in önünde kürsü kuruldu. Sözü ilk alan THTM Genel Yürütme Kurulu Üyesi Berkay Kemal Önoğlu: “Bugün büyük Cumhuriyet devriminin en büyük köşe taşlarından birinin yıl dönümü. Anadolu halkının bu büyük mücadelesinde önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarını, silah arkadaşlarını, milli mücadelenin tüm kahramanlarını anarak başlayalım bugüne. O koyu Orta Çağ gölgesini üzerimizden kovduk. Çocuklarımızı karanlık ilmihal tahakkümünden kurtardık. Tekke ve zaviyeleri kapattık, tarikatları dağıttık, üzerlerine yürüdük. Mürit-mürşit olmayacak, hepimiz yurttaş olacağız; özgür insanlar olarak kendi toprağımızda onurlu ve başı dik yaşayacağız, güvenle geleceğe yürüyeceğiz diye kazandık bu zaferi” dedi.

‘HOLDİNGLEŞSİNLER DİYE KURTARMADIK ÇOCUKLARIMIZI TARİKAT KARANLIĞINDAN’

“100 sene sonra tarikat yurtlarında çocuklarımız can versin diye kazanmadık o zaferleri” diyen Önoğlu; “Bunlar; ülkeyi yönetsinler, holdingleşsinler diye çocuklarımızı tarikat karanlığından kurtarmadık. Geriye düştüğümüzü görüyoruz, onun için mücadeleye çağırıyoruz. 23 Nisan yalnız bir bayram değil, ilhamlarımızı aldığımız çok önemli mücadele günlerinden biri haline gelmiştir. Bu zaferler; padişah özentileri bu ülkenin başına yeni çoraplar örsün diye değildi. 100 yıl içerisinde bir bayram günü olmaktan çıktı 23 Nisanlar... O yüzden mücadele günü diyoruz. Ulusun egemenliği olacaksa ulustan korkarak olmaz. Yeniden Cumhuriyet olacak, holdinglere ve tarikatlara karşı mücadele edeceğiz. Emek ve Cumhuriyet mücadelesini birlikte vermek zorundayız. Yeniden Cumhuriyet mücadelesinin bir sonraki aşaması 1 Mayıs’ta Ankara’da Anıtpark’ta bir araya gelmektir” ifadelerini kullandı.

‘KÖLE DÜZENİ OLDU BUGÜN ÜLKEDE’

Önoğlu’nun ardından konuşan Büro- İş Genel Başkanı Hamzaçebi ise “Bundan tam 106 yıl önce bu ülkenin üzerinde yine böyle kara bulutlar dolanıyordu. O bulutları dağıttık. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde bu ülkenin bağımsızlığını kazandık. Halkın egemenliğini tesis ettik. Bizler sendika olarak hep ‘vatan, Cumhuriyet, emek’ dedik. Bir vatanımız var; ama o zamanlarda olduğu gibi emperyalistler tarafından talan ediliyor. Derelerimiz, ormanlarımız, emeğimiz... Köle düzeni oldu bugün ülkede. Emekli geçinemiyor, çalışanlar emekli olamıyor, gençler iş bulamıyor. Her şey sömürüldü, dibin dibini sıyırıyorlar. Cumhuriyet, laiklik, özgür bir ülke yoksa emek de yoktur. Hep beraber omuz omuza, sırt sırta vererek, bu karanlığı yine defedeceğiz” ifadelerini kaydetti.