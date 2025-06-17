THY, AJet ve Pegasus duyurdu: 5 ülkeye gidecek yolculara tanınan haklar uzatıldı

Havayolu şirketlerinden yolculara yönelik yapılan bilgilendirme notunda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da devam eden gerilimin nedeniyle uçuşların etkilenmesi üzerine İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandığı belirtildi.

13 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcuların 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik taleplerin ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail ile İran arasındaki çatışma beşinci gününde.

13 Haziran gecesi İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ile başlayan çatışmaların yoğunluğu artarak devam ediyor.

İran'ın da misilleme yapması ile iki ülkenin hattında da patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor.

Bölgedeki ülkelerin hava sahaları uçuşlara kapatıldı.