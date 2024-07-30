THY, Beyrut seferini iptal etti

İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırıları nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut’a yapacağı seferi bugün de iptal etti.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 22:18
THY, Beyrut seferini iptal etti
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bugün akşam saatlerinde İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. 

Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. 

Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut’a yapacağı seferi de iptal etti.


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